Олимпийские чемпионы открыли каток на Красной площади

В центре Москвы, на Красной площади, 29 ноября состоялось открытие катка, на котором выступили олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин, передает ТАСС.

Кроме того, зрители, пришедшие на открытие катка, увидели отрывки из нового спектакля Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» в исполнении артистов балета «Ледовая симфония».

В нынешнем сезоне каток оформлен в авангардном стиле, навеянном работами Василия Кандинского и Марка Шагала.

Работа катка на Красной площади продлится до 28 февраля, его можно посещать каждый день с 10:00 до 23:30.