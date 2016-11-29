СМИ сообщили о создании Россией и Китаем «красного интернета»

Россия и Китай в рамках сотрудничества по фильтрации сетевого трафика работают над системой интернет-контроля «Красная сеть» (Red Web), пишет The Guardian.

Откуда взялось такое название и в чем конкретно заключается отличие от уже существующих систем, издание не сообщает.

В статье приводится хронология сотрудничества российских и китайских властей по цензурированиию интернета.

Также некий «источник в российской индустрии информационных технологий» сообщил изданию, что из-за санкций «Китай остается единственным серьезным союзником России, в том числе и в IT-секторе».