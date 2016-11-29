29 ноября 2016, 17:59
СМИ сообщили о создании Россией и Китаем «красного интернета»
Россия и Китай в рамках сотрудничества по фильтрации сетевого трафика работают над системой интернет-контроля «Красная сеть» (Red Web), пишет The Guardian.
Откуда взялось такое название и в чем конкретно заключается отличие от уже существующих систем, издание не сообщает.
В статье приводится хронология сотрудничества российских и китайских властей по цензурированиию интернета.
Также некий «источник в российской индустрии информационных технологий» сообщил изданию, что из-за санкций «Китай остается единственным серьезным союзником России, в том числе и в IT-секторе».
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