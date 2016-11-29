СМИ рассказали об отказе кабмина повышать страховые взносы с зарплат

Российское правительство сохранит действующую процентную ставку взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) на уровне 5,1%. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Госдуме РФ.

Предполагается, что ставка не будет меняться ближайшие три года. Ранее планировалось ее повышение до 5,9%. По словам собеседника агентства, близкого к администрации президента РФ, правительство и депутаты будут искать новый способ сбалансировать бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Напомним, законопроект, предусматривающий повышение таких взносов с 1 января 2019 года, был внесен в Госдуму в октябре текущего года. Он был направлен на достижение госфондов профицита за счет увеличения поступлений.

Глава ФОМС Наталья Стадченко отмечала, что повышение ставки должно принести в бюджет фонда 180 млрд рублей.

Проект бюджета ФОМС на 2017–2019 годы был принят 18 ноября Госдумой в первом чтении. Вероятно, что поправка об исключении повышения ставки взносов на ОМС будет внесена при втором чтении.