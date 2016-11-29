Минтранс назвал регион с лучшими дорогами в стране

Самые лучшие российские дороги находятся в Карелии, выяснил Минтранс РФ. Об этом на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

«[Министр транспорта] Соколов Максим Юрьевич сказал, что самые хорошие федеральные дороги, если брать все регионы, — в Республике Карелия», — сообщил Патрушев.

«Они лучше, чем в Финляндии», — добавил он.

Также Патрушев обратился к присутствовавшему на заседании главе Минкомсвязи Николаю Никифорову с просьбой активней рассказывать об этом в СМИ.

«Если мы все-таки достигли каких-то результатов, если они объективны, их надо освещать», — сказал секретарь Совбеза.

«Николай Платонович, работу усилим», — пообещал Никифоров.