29 ноября 2016, 17:17
Минтранс назвал регион с лучшими дорогами в стране
Самые лучшие российские дороги находятся в Карелии, выяснил Минтранс РФ. Об этом на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.
«[Министр транспорта] Соколов Максим Юрьевич сказал, что самые хорошие федеральные дороги, если брать все регионы, — в Республике Карелия», — сообщил Патрушев.
«Они лучше, чем в Финляндии», — добавил он.
Также Патрушев обратился к присутствовавшему на заседании главе Минкомсвязи Николаю Никифорову с просьбой активней рассказывать об этом в СМИ.
«Если мы все-таки достигли каких-то результатов, если они объективны, их надо освещать», — сказал секретарь Совбеза.
«Николай Платонович, работу усилим», — пообещал Никифоров.
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