Дворкович попросил Совфед одобрить траты на улучшение дорог к ЧМ-2018

Российское правительство обратилось к членам Совета Федерации с просьбой о поддержке в вопросе выделения средств на «улучшение состояния автомобильных дорог», особенно в тех городах, где пройдут мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича.

Он уточнил, что речь идет о Дальнем Востоке, Крыме, Калининграде и других российских регионах, а также местах проведения матчей ЧМ-2018, «где мы взяли на себя повышенные международные обязательства».

По словам Дворковича, «улучшение состояния автомобильных дорог» рассматривается правительством как «дополнительный проект, который позволит прежде всего этим городам, а также крупным агломерациям, где не проходит чемпионат мира, обеспечить качественное улучшение состояния автомобильных дорог на территории таких агломераций».

Решение, как отметил вице-премьер, уже согласовано, поэтому сейчас правительству требуется поддержка Совфеда в вопросе выделения 30 млрд рублей на указанные цели в 2017 году. Из этой суммы города с населением от 500 тысяч человек получат по 800 млн рублей, а места проведения ЧМ-2018 — по 1,2 млрд рублей.