Россия ответит Канаде на расширение санкционного списка

Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Оттаве Кирилл Калинин заявил, что Россия сочла расширение санкционного списка Канады недружественным шагом, за которым последует ответная реакция. Об этом сообщает ТАСС.

«Выражаем крайнее разочарование решением канадских властей в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц и парламентариев. Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться», — сообщил Калинин.

Дипломат также сказал, что российская сторона будет «реагировать на основе взаимности».

Напомним, 29 ноября правительство Канады решило расширить санкционный список. В него вошли еще 15 человек, в том числе 6 депутатов Госдумы из Крыма. Эти меры Оттава назвала необходимыми для «давления на Россию», полностью не соблюдающую международные обязательства по отношению с Украиной.