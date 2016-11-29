Депутаты Бундестага потребовали введения новых антироссийских санкций

Председатель комитета Бундестага по внешним делам Норберт Реттген и депутат от партии «зеленых» «Союз-90» Франциска Брантнер призвали Евросоюз ввести дополнительные антироссийские санкции в связи с продвижением сирийских войск в Алеппо. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на заявление парламентариев.

«Почему не предпринимаются меры, хотя четко задокументированы преступления в Сирии, к которым также причастна и Москва? ЕС должен, по крайней мере, ввести санкции», — заявили законодатели.

В октябре Норберт Реттген уже выступал с призывом немедленного ввода санкций к России по ситуации в Сирии, напоминает издание.

24 ноября глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз (ЕС) примет решение по санкциям против России до саммита, который пройдет в декабре. Они будут касаться «невыполнения» минских договоренностей и поставок российского авиатоплива в Сирию.