Сбербанк предложит платить картой за покупку квартиры

Глава управления торгового эквайринга Сбербанка России Светлана Кирсанова рассказала о новой возможности, которая позволит клиентам совершать сделки по купле-продаже квартир банковской картой, передают «Ведомости».

Важным преимуществом такой оплаты является то, что комиссию за прием карт платит застройщик.

Пока Сбербанк запустил пилотный вариант проекта. Клиенты банка могут оплатить всю или часть стоимости квартиры на сайтах четырех застройщиков либо через терминалы в офисах партнеров.

Кирсанова подчеркнула, что в рамках проекта оплатить покупку жилья возможно исключительно картой Сбербанка. Воспользоваться возможностью могут жители Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и Воронежа.

Пилотный проект продлится до января 2017 года. Если он покажет себя успешным, возможно его расширение до территории всей страны.