На юго-востоке Москвы три человека попали под обстрел

На юго-востоке Москвы 28 ноября произошла стрельба. В результате три человека пострадали, из них двое были доставлены в больницу, сообщает Life.ru.

По данным издания, одного из нападавших удалось задержать. Им оказался гражданин Украины. Сколько всего было нападавших и какое оружие они применяли — огнестрельное или травматическое — не сообщается. В заметке говорится лишь о том, что все участники конфликта были мужчинами и один из них выстрелил из пистолета.

Инцидент произошел на улице Люблинской. Полицию вызвали жители дома, под окнами которого произошла стрельба.