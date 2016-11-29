В Колумбии нашли еще одного выжившего в катастрофе футболиста

На месте падения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии обнаружен еще один выживший. Таким образом, всего из 81 человека, находившихся на борту, спастись смогли шестеро, сообщает The Daily Telegraph.

Шестой выживший — это защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето.

Один из членов команды, вратарь Маркос Данило, скончался в больнице.

Самолет с бразильской командой «Шапекоэнсе» летел в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка, где «Шапекоэнсе» должна была сыграть с местной командой «Атлетико Насьональ».

Поздно вечером по местному времени (6 утра мск) самолет разбился в Колумбии. На его борту помимо футболистов находились тренеры, сотрудники клуба и журналисты.