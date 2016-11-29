Словения предложила стать посредником между Россией и США

Словения, в которой родилась супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания, может стать посредником между ним и президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение в разговоре с Associated Press выразил словенский премьер-министр Мирослав Церар.

По его словам, Мелания Трамп может способствовать новой «разрядке» в отношениях России и США, а Словения «может стать мостом между двумя сверхдержавами, которые имели разногласия по ряду вопросов».

Премьер добавил, что Словения сохранила «теплые отношения со своим славянским союзником» Россией, несмотря на то, что является членом ЕС.

46-летняя Мелания Трамп — бывшая фотомодель. Ее супругу Дональду Трампу 70 лет.