СМИ анонсировали уход Слуцкого из ЦСКА

Главный тренер столичного футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить об отставке в начале декабря. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, отставка может последовать после последнего матча екоманды в 2016 году, который пройдет 7 декабря.

В этот день ЦСКА встретится с английским «Тоттенхэмом», после чего футболисты пойдут в отпуск.

По словам источника, инициатива уйти с поста главного тренера исходит непосредственно от Леонида Слуцкого.

«С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" он может объявить о том, что покидает клуб», — заявил собеседник агентства.

ЦСКА под конец сезона занимает четвертое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 2009 года, он трижды выигрывал с командой чемпионат России, два раза Кубок России и Суперкубок страны.