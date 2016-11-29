СМИ анонсировали уход Слуцкого из ЦСКА
Главный тренер столичного футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить об отставке в начале декабря. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на информированный источник.
По его данным, отставка может последовать после последнего матча екоманды в 2016 году, который пройдет 7 декабря.
В этот день ЦСКА встретится с английским «Тоттенхэмом», после чего футболисты пойдут в отпуск.
По словам источника, инициатива уйти с поста главного тренера исходит непосредственно от Леонида Слуцкого.
«С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" он может объявить о том, что покидает клуб», — заявил собеседник агентства.
ЦСКА под конец сезона занимает четвертое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.
Слуцкий возглавляет ЦСКА с 2009 года, он трижды выигрывал с командой чемпионат России, два раза Кубок России и Суперкубок страны.