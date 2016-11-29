Президент Южной Кореи заявила о готовности уйти в отставку

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в третьем обращении к нации попросила Национальное собрание решить вопрос о сокращении ее президентского срока. Она заявила, что готова уйти в отставку, если депутаты запустят политические процедуры, которые сведут к минимуму сложности с передачей власти, сообщает Yohnap.

Напомним, политический скандал разразился в конце октября, спровоцировав митинги по всей стране. 5 ноября в Сеуле вышли требовать отставки президента около 100 тысяч человек. Стало известно, что подруга президента Цой Сун Силь принимает участие в управлении страной. Ее обвинили в принуждении корпораций делать многомиллионные пожертвования в некоммерческие фонды Mir и K-Sports.

Во время своего выступления Пак Кын Хе отвергла обвинения в причастности к коррупционному скандалу, однако признала, что виновна в неспособности сдерживать и контролировать своих ближайших соратников. Корейский президент подчеркнула, что за свою 18-летнюю политическую карьеру никогда не преследовала «какие-либо личные интересы».