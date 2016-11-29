Россия урезала лунную программу
Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Борис Шустов заявил, что Россия вынуждена сократить количество космических аппаратов, предназначенных для освоения Луны, передает агентство РИА Новости.
«Изначально планировалось пять аппаратов для исследования Луны, а будет четыре. Нельзя терять традиции освоения. За то время, что прошло после закрытия советской программы, мы потеряли много лунных технологий», — рассказал Шустов в ходе конференции «Космонавтика XXI века».
Подробности не уточнялись.
Первый заместитель главы Роскосмоса Александр Иванов не исключил продолжение сокращения финансирования, передают «Ведомости».
«Думаем, как защитить федеральную космическую программу, которая постоянно сокращается. В марте приняли, прошел первый секвестр, сейчас очередной секвестр», – отметил Иванов.
Финансирование Федеральной космической программы из средств бюджета в 2017 году планируется сократить на 12 млрд рублей по сравнению текущим годом.
Ранее Рогозин рассказал о начале создания в России ракеты для станции на Луне.