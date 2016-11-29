Экс-следователь по «делу ЮКОСа» согласился сотрудничать с Ходорковским

Экс-глава отдела международно-правового сотрудничества Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Игорь Степанов, занимавшийся расследованием «дела ЮКОСа», сообщил «Ведомостям» о начале сотрудничества с организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Эту информацию подтвердили газете в самой организации.

Степанов рассказал, что сам предложил свою помощь в разработке новых законов, но подчеркнул, что вступать в «Открытую Россию» не собирается.

«Мне все равно, как относятся к Ходорковскому российские власти и как он относится к ним. Есть проблемы, стоящие перед страной. Считаю, что через несколько лет она развалится, если не исправить ситуацию», — отметил он.

Исполнительный директор организации Тимур Валеев рассказал «Ведомостям», что, Степанов будет заниматься расследованиями, а также осуществлять экспертную поддержку по юридическому направлению, в том числе, «в части несоответствия друг другу разных законов и подзаконных актов».

Степанов сообщил изданию, что в СКП готовил запросы о правовой помощи по уголовным делам. Например, во втором деле ЮКОСа есть «моменты, которые можно было использовать для обжалования».

Известно, что Игорь Степанов оспаривал в суде указ 2010 года о выводе СКР из состава Генпрокуратуры, но его инициативу отклонил Верховный суд.