СМИ узнали о выживших при крушении самолета в Колумбии

После крушения самолета в Колумбии выжили, по разным оценкам, от пяти до десяти человек, передает 360 Radio Colombia.

Сообщается, что самолет разбился в гористой местности. В одну из больниц ближайшего города доставлены выжившие.

В больнице Ла Сеха сообщают о пяти оставшихся в живых. По данным Agence France-Press, выжили шестеро.

ATENCIÓN: Hasta el momento Hospital de La Ceja confirma 5 sobrevivientes del accidente de avión de @ChapecoenseReal #NoticiasTM — Telemedellín (@Telemedellin) 29 ноября 2016 г.

Ранее сообщалось, что самолет с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе», направляющийся в Медельин, разбился в Колумбии. Спортсмены летели на региональный финальный турнир.

На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Список пассажиров авиасудна доступен в интернете.