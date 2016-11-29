СМИ узнали о выживших при крушении самолета в Колумбии
После крушения самолета в Колумбии выжили, по разным оценкам, от пяти до десяти человек, передает 360 Radio Colombia.
Сообщается, что самолет разбился в гористой местности. В одну из больниц ближайшего города доставлены выжившие.
В больнице Ла Сеха сообщают о пяти оставшихся в живых. По данным Agence France-Press, выжили шестеро.
ATENCIÓN: Hasta el momento Hospital de La Ceja confirma 5 sobrevivientes del accidente de avión de @ChapecoenseReal #NoticiasTM— Telemedellín (@Telemedellin) 29 ноября 2016 г.
Ранее сообщалось, что самолет с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе», направляющийся в Медельин, разбился в Колумбии. Спортсмены летели на региональный финальный турнир.
На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Список пассажиров авиасудна доступен в интернете.
Esta es la lista completa de jugadores y trabajadores de @ChapecoenseReal que viajaban en el avión— Sportscenter español (@SportsCenter_nt) 29 ноября 2016 г.
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