29 ноября 2016, 09:12
Парламент Таиланда провозгласил нового короля
Председатель Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Помпет Вичитчончай пригласил Маха Вачиралонгкорна — единственного сына покойного короля Пхумипона Адульядета — занять престол, сообщает Reuters.
В ходе специальной сессии Вичитчончай поздравил присутствующих с новым монархом Рамой Х.
«Да здравствует король!» — воскликнули собравшиеся.
Сам Вачиралонгкорн на заседании не присутствовал, так как находится за пределами страны, передают западные СМИ.
Отметим, в Таиланде процесс восхождения на трон не всегда совпадает с официальной коронацией монарха. Началом его правления считается именно момент восхождения на трон.
Король Рама IX (Пхумипон Адульядет) умер 13 октября в больнице Бангкока. Ему было 88 лет.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое