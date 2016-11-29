Парламент Таиланда провозгласил нового короля

Председатель Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Помпет Вичитчончай пригласил Маха Вачиралонгкорна — единственного сына покойного короля Пхумипона Адульядета — занять престол, сообщает Reuters.

В ходе специальной сессии Вичитчончай поздравил присутствующих с новым монархом Рамой Х.

«Да здравствует король!» — воскликнули собравшиеся.

Сам Вачиралонгкорн на заседании не присутствовал, так как находится за пределами страны, передают западные СМИ.

Отметим, в Таиланде процесс восхождения на трон не всегда совпадает с официальной коронацией монарха. Началом его правления считается именно момент восхождения на трон.

Король Рама IX (Пхумипон Адульядет) умер 13 октября в больнице Бангкока. Ему было 88 лет.