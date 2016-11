Трамп предложил лишать гражданства США за сожжение флага

Победивший на президентских выборах в США 70-летний миллиардер Дональд Трамп предложил наказывать американцев за сожжение национального флага.

«Никому нельзя разрешать сжигать американский флаг. Если кто-то это сделает, должны быть последствия. Возможно, лишение гражданства или год в тюрьме», — написал он в твиттере.

Nobody should be allowed to burn the American flag - if they do, there must be consequences - perhaps loss of citizenship or year in jail!