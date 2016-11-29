Жена Трампа пригрозила блогеру судом из-за видео о ее сыне

Будущая первая леди США Мелания Трамп — супруга избранного президента Дональда Трампа — предупредила видеоблогера Джеймса Хантера о возможном судебном иске за размещенное им на YouTube видео, в котором ее сын Бэррон назван аутистом, передает Law Newz.

По данным издания, госпожа Трамп предложила удалить указанное видео из Сети и потребовала от разместившего его блогера извинений.

Известно, что видео, призванное повысить уровень осведомленности общественности об аутизме, уже просмотрели более 3 млн человек. Создатель ролика заявил, что у сына Дональда Трампа присутствует несколько признаков этого синдрома. Хантер утверждает, что не хотел обидеть Бэррона, а только рассчитывал привлечь больше внимания к проблеме аутизма.

Резонанс вокруг ролика начался после того, как телеведущая Рози О'Доннел разместила в своем Twitter ссылку на него и написала: «Бэррон Трамп – аутист? Если да, то какая это удивительная возможность привлечь внимание к проблеме этого заболевания!»