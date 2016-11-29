США и Франция договорились возродить «ядерную культуру НАТО»

Министры обороны США и Франции Эштон Картер и Жан-Ив Ле Дриан на встрече в Вашингтоне подписали соглашение о военном сотрудничестве в ядерной сфере и в космосе. Документ направлен на улучшения уровня взаимодействия между странами по этим направлениям. Информация об этом размещена на сайте Пентагона.

«США и Францию связывает долгая история сотрудничества в области защиты от ядерного, биологического и химического оружия, а также защиты от радиоактивных излучений. Мы намерены повышать уровень сотрудничества в этих сферах и мы выступаем с единых позиций против тех, кто преследует преступные намерения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что государства вынуждены расширять сотрудничество из-за серьезных вызовов со стороны других стран, обладающих ядерным оружием.

Стороны также обсудили возможность обмена данными в совместной борьбе с кибертерроризмом.

В сентябре сообщалось о планах Пентагона потратить 108 млрд долларов на ядерное оружие против России.