В Пентагоне объяснили обстрел сирийских войск человеческим фактором

Минобороны США завершило расследование удара по сирийским войскам в окрестностях города Дейр-эз-Зор 17 сентября. В Пентагоне пришли к выводу, что удар коалиции произошел из-за человеческого фактора. Об этом заявил бригадный генерал ВВС США Ричард Коу, пишет The Hill.

По его словам, задачи наносить удары по сирийским силам не было.

Генерал также заявил, что США перед бомбардировкой передали России, которая поддерживает сирийские правительственные войска, неверные сведения о месте проведения операции.

«Местоположение, которое мы указали россиянам, было смещено на несколько километров» от того, где наносились удары, сообщил Коу.

Он отметил, что бомбардировка была остановлена после обращения российских военных.

Нападение провели ВВС Австралии, Великобритании, Дании и США. В ходе бомбежки погибли более 60 сирийских военнослужащих, около 100 получили ранения.