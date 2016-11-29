Глава РАО опровергла правомерность голосования по «Православной культуре»

Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая заявила, что голосование по проекту школьного курса «Православная культура» не является правомерным и состоялось по вине ее заместителя. Об этом она сообщила ТАСС.

«Ситуация была такая: на учебно-методическом объединении нам была представлена эта программа, мы ее рассмотрели, поняли, что должна быть очень серьезная доработка этой программы. Но дальше — не сказав мне ни о чем, не показав мне ничего, мой заместитель Виктор Стефанович Басюк вдруг разослал анкету на голосование в учебные объединения», — объяснила Вербицкая.

Она пообещала разобраться со своим заместителем и заявила, что 30 ноября никаких решений по проекту принято не будет.

«Когда программа будет доработана, все равно будут серьезные обсуждения. В данном случае это недопустимая ошибка моего заместителя. Программа будет дорабатываться», — заключила Вербицкая.

Руководитель информационной службы синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах Геннадий (Войтишко) подчеркнул, что речь идет о примерной программе.

«Хочу особо подчеркнуть: речь идет о примерной образовательной программе, поэтому обязательного преподавания "Православной культуры" в рамках "Основ духовно-нравственной культуры России" не предполагается», — заявил он агентству.

Напомним, ранее сообщалось, что на период обучения с 1 по 11 классы в российских школах может быть введен предмет «Православная культура». Также стало известно, что РАО запустила заочное голосование по этому проекту, которое должно было продлиться до 30 ноября.