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29 ноября 2016, 12:15
образование православие школа

Глава РАО опровергла правомерность голосования по «Православной культуре»

Людмила Вербицкая
Людмила Вербицкая
СПбГУ

Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая заявила, что голосование по проекту школьного курса «Православная культура» не является правомерным и состоялось по вине ее заместителя. Об этом она сообщила ТАСС.

«Ситуация была такая: на учебно-методическом объединении нам была представлена эта программа, мы ее рассмотрели, поняли, что должна быть очень серьезная доработка этой программы. Но дальше — не сказав мне ни о чем, не показав мне ничего, мой заместитель Виктор Стефанович Басюк вдруг разослал анкету на голосование в учебные объединения», — объяснила Вербицкая.

Она пообещала разобраться со своим заместителем и заявила, что 30 ноября никаких решений по проекту принято не будет.

«Когда программа будет доработана, все равно будут серьезные обсуждения. В данном случае это недопустимая ошибка моего заместителя. Программа будет дорабатываться», — заключила Вербицкая.

Руководитель информационной службы синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах Геннадий (Войтишко) подчеркнул, что речь идет о примерной программе.

«Хочу особо подчеркнуть: речь идет о примерной образовательной программе, поэтому обязательного преподавания "Православной культуры" в рамках "Основ духовно-нравственной культуры России" не предполагается», — заявил он агентству.

Напомним, ранее сообщалось, что на период обучения с 1 по 11 классы в российских школах может быть введен предмет «Православная культура». Также стало известно, что РАО запустила заочное голосование по этому проекту, которое должно было продлиться до 30 ноября.

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