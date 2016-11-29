Генпрокуратура передала в суд одно из дел о хищении при строительстве Восточного

Российская Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывшего директора компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова — о хищении около 1,2 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.

Он сообщил, что, по данным следствия, «сообщники искусственно завышали цены изделий, создавали цепочки фирм-посредников и обеспечивали победу в конкурсе подконтрольной им коммерческой организации, не имеющей производственных мощностей и не способной самостоятельно выполнить условия контракта».

Таким образом, пояснил Куренной, были похищены средства «Стройконструкции С». Он также уточнил, что Рязанов заключил соглашение со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Выясняя размер нанесенного преступной группой ущерба, сотрудники Следственного комитета «приняли меры к установлению и аресту имущества» Рязанова — в частности, дорогостоящих автомобилей «Мерседес-Бенц S500», «БМВ 750Lixdrive» и «Инфинити QX80», двух машиномест, моторного судна Bayliner, денег, ювелирных изделий и часов.