Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос по делу о госизмене

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос по делу о государственной измене экс-президента страны Виктора Януковича. Повестка размещена на официальном сайте ГПУ.

Януковичу нужно явиться 5 и 9 декабря текущего года к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для допроса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в допросе Януковича в режиме видеоконференции Святошинского районного суда Киева зачитал ему сообщение о подозрениях.

«Сообщаю, что Вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничества представителям власти Российской Федерации, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведения агрессивной войны», — сообщил Луценко.

Бывший украинский президент выслушал предъявленные в свой адрес обвинения. В ходе допроса Янукович заявил о возможной причастности к разгону Майдана главы своей администрации.