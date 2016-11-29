Яценюк посоветовал президенту США держаться в рамках при общении с Путиным

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк ал американской газете The Wall Street Journal интервью, в котором обратился к Западу с призывом не бросать Киев.

«Украина должна продолжать быть в сфере ваших интересов. Мы понимаем, что у вас есть масса проблем. Но, пожалуйста, не бросайте нас», — воззвал к Западу бывший глава украинского правительства.

По его словам, действующий президент Украины Петр Порошенко вынужден будет осторожничать в диалоге с избранным лидером США Дональдом Трампом.

Яценюк также выразил надежду на то, что новый американский президент определится с рамками в работе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Россия и Соединенные Штаты были, есть и будут противниками», — заключил глава «Народного фронта».