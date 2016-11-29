Залдостанов попросил Путина вернуть на герб советские символы

Лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением дополнить герб России советскими символами — звездой Победы в обрамлении из колосьев. Об этом он заявил RT.

По словам мотогонщика, объединение на гербе царских и советских символов — это переосмысление истории.

«В первую очередь мы должны закрепить преемственность нашего государства. Нынешний герб — двуглавый орел — это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР — из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне», — говорится в его письме, которое цитирует телеканал.