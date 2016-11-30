Дамаск пообещал ответить на вторжение Турции

МИД Сирии заявил, что считает речь турецкого президента Реджепа Эрдогана о намерении свергнуть правительство Башара Асада свидетельством агрессии со стороны Турции. Об этом сообщает государственное сирийское агентство САНА.

Дамаск пообещал оказать сопротивление этой агрессии. В частности, внешнеполитическое ведомство заметило, что «сирийское руководство, армия и народ не позволит тирану Эрдогану вмешиваться во внутренние дела страны».

В Дамаске призвали мировое сообщество оказать давление на Эрдогана с тем, чтобы «положить конец неприемлемому турецкому вмешательству во внутренние дела суверенных государств региона, что противоречит резолюциям СБ ООН по борьбе с терроризмом».

Отметим, днем ранее турецкий лидер заявил, что турецкая армия начала в Сирии военную операцию, чтобы положить конец режиму Асада. В Москве заявили, что ждут от Анкары разъяснений по этому вопросу.