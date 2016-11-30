В Минобороны заявили о нежелании западных стран и ООН помогать жителям Алеппо

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ООН, США и страны Европы до сих пор не предложили гуманитарную помощь жителям освобожденного сирийской армией Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости.

Конашенков также подчеркнул, что спецпредставитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн и дипломаты других стран ранее требовали пропустить в Алеппо гумконвои в ту часть города, которую контролировали боевики. «По всей видимости, эта помощь предназначалась каким-то другим людям, проживающим в восточных районах Алеппо», — предположил он.

По информации Минобороны РФ, за прошедшие сутки из Алеппо ушли более 5,6 тысяч мирных жителей, в том числе, 2,8 тысяч детей. Все они, по словам Конашенкова, размещены в гуманитарных центрах, подготовленных сирийской армией. Им оказывается медицинская помощь, 150 российских полевых кухонь круглосуточно обеспечивают беженцев горячим питанием.

29 ноября президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС направить в Сирию мобильные госпитали для оказания медицинской помощи местным жителям.