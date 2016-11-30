В Хабаровске зафиксированы новые случаи издевательств над животными

В Хабаровске правоохранительные органы начали проверку по факту возможных издевательств двух местных школьниц над животными. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Хабаровскому краю.

«Следственными органами проводится проверка информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о том, что, якобы, две хабаровские школьницы жестоко обращаются с животными. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в ведомстве.

По данным местных СМИ, две ученицы местной школы №44 14 и 15 лет объявили себя подражателями ранее арестованных хабаровских живодерок и инсценировали издевательство над котенком. Знакомые подростков утверждают, что животное выжило, а на видео использовалась красная краска. Сами девушки в соцсетях заявляют, что убили котенка, и это не последняя их жертва. Кроме того, они называют несправедливым дело в отношении живодерок.