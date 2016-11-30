СМИ узнали о похудении Анджелины Джоли до 34 килограммов

Голливудская актриса Анджелина Джоли на фоне бракоразводного процесса с Брэдом Питтом и судебной тяжбы за опеку над детьми похудела до 34 килограммов при росте 169 сантиметров. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источник в ее окружении.

«Энджи не справляется с ситуацией. Ее руки стали похожи на зубочистки, вес резко снизился», — сообщил собеседник издания.

Инсайдеры уже сообщали, что после подачи документов на развод Джоли почти перестала есть. Ее состояние заметно ухудшилось после того, как Питту не было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и расследование ФБР закончилось ничем.

В настоящее время оба актера хотят совместной опеки над детьми, но актриса настаивает на ограничении права посещения для Брэда Питта. После прекращения следствия он вполне может настоять в суде на своем.

«Энджи была в ярости и рвала на себе волосы, когда власти не нашли подтверждений насилия над сыном четы Мэддоксом во время полета на частном самолете. Я думаю, она ожидала, что Брэду предъявят обвинения», — сообщил еще один информатор портала.

Он также подтвердил, что с начала скандала Джоли почти ничего не ест и с трудом сохраняет самообладание. После недавней прогулки с детьми Джоли выглядела настолько слабой, что окружающие решили, что она упадет в обморок.

Доктор Гейб Миркин сообщил изданию, что дальнейшая потеря веса может привести к летальному исходу из-за сердечной недостаточности.