Аудиторы нашли у РЖД возможность сэкономить до 130 млрд рублей

Средний размер скидки по контрактам РЖД составляет 1,8%, что является худшим показателем среди российских госкомпаний, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аудиторской фирмы Deloitte.

Аудиторы проанализировали возможную оптимизацию расходов РЖД по заказу Минэкономразвития. Как было установлено, с января по сентябрь 2016 года монополия сэкономила на закупках 8 млрд рублей (3,9%). Годом ранее этот показатель составил 3,9 млрд (1,7%).

Причиной низкой эффективности РЖД при госзакупках аудиторы называют засилье «потенциальных сделок с заинтересованностью». «Нерыночный характер отношений между заказчиками в РЖД и претендентами на госзаказ прослеживается как на стадии подготовки конкурсной документации, так и на этапе конкурсного отбора», — приводят «Ведомости» цитату из исследования Deloitte.

Так, конкурс на 54 млрд рублей по строительству 40 объектов для БАМа и Транссиба длился три недели. «Невозможно представить, как независимый участник мог успеть оценить стоимость работ по этому контракту без доступа к проектной документации, которая по большинству проектов до сих пор не готова», —указывают аудиторы.

В целом, по подсчетам Deloitte, РЖД в 2016 году могли бы сэкономить 95–130 млрд рублей. Из них 25–60 млрд компания может сэкономить, сократив на 4% раздутый управленческий персонал, доля которого в настоящее время достигает 35% при 26,5% в 2003 году.

Еще 35 млрд рублей можно было бы сохранить, проведя ревизию наиболее масштабных проектов госкомпании: ВСМ Казань – Москва, модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие инфраструктуры у портов Азово-Черноморского бассейна.

В середине ноября «Ведомости» писали, что после смены руководства РЖД там резко возрос вес компаний Игоря Ротенберга и знакомых нового главы госкомпании Олега Белозерова, между которыми и распространяются основные подряды монополии.