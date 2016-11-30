МИД заявил о захвате у берегов Бенина судна с россиянами

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о захвате у берегов африканского Бенина судна с, предположительно, россиянами и украинцами на борту. Ее слова приводит РИА Новости.

«По имеющимся данным, 29 ноября, предположительно, было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Оно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина», — рассказала Захарова.

В настоящее время Бенин не подтвердил этот факт. Ситуацию пытается прояснить российское посольство в стране. Известно, что судно стояло на рейде в территориальных водах Бенина. Неизвестно, захвачено ли оно террористами или морскими грабителями.

МИД продолжат контролировать ситуацию в Бенине.