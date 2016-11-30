Скончался создатель Биг Мака

В США умер автор сэндвича «Биг Мак», который готовят в ресторанах сети «Макдоналдс», Джим Деллигатти. Ему было 98 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Деллигатти умер в окружении семьи вечером 28 ноября.

Отметим, что Биг Мак впервые стали продавать в Питтсбурге в ресторанах сети, которыми руководил Деллигатти. Уже позднее, в 1968 году большой сэндвич с двумя котлетами начали продавать на всей территории США, а затем и по всему миру.