30 ноября 2016, 19:29
Скончался создатель Биг Мака
В США умер автор сэндвича «Биг Мак», который готовят в ресторанах сети «Макдоналдс», Джим Деллигатти. Ему было 98 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Деллигатти умер в окружении семьи вечером 28 ноября.
Отметим, что Биг Мак впервые стали продавать в Питтсбурге в ресторанах сети, которыми руководил Деллигатти. Уже позднее, в 1968 году большой сэндвич с двумя котлетами начали продавать на всей территории США, а затем и по всему миру.
McDonald's franchisee who created the Big Mac dies aged 98 https://t.co/befADKgw2e pic.twitter.com/yxMImJ9EC8— Daily Mail US (@DailyMail) 30 ноября 2016 г.
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