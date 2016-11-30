Активист из Петербурга потребовал у суда запретить в России Facebook

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск активиста Тимура Булатова о запрете соцсети Facebook в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Лебедеву.

«Заявление действительно поступило. В течение пяти дней, как того требует закон, оно будет рассмотрено и будет принято решение о его приеме или не приеме к производству», – отметила она.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Булатов разместил петицию с требованием «незамедлительного закрытия деятельности facebook.com или законного принуждения к соблюдению законов РФ руководством facebook.com».

Активист уверен, что работа соцсети нарушает закон о защите персональных данных граждан России, а сам Facebook распространяет «аморальные и антисемейные идеологии».