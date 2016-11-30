В Чечне перестали продавать алкоголь после пьяного ДТП
В Чечне владельцы всех 14 магазинов, у которых была лицензия на алкоголь, отказались от его продажи. Это произошло после совещания со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, сообщает сайт «Кавказ.Реалии».
Как рассказал директор департамента экономики, торговли и потребительского рынка Минэкономтерразвития Чечни Магомед Мустафинов, теперь лицензиями обладают только федеральные сетевые магазины. Чеченские власти же хотят помочь оставшимся без заработка предпринимателям перепрофилировать их бизнес.
Факт встречи подтвердил в Instagram сам Даудов. Однако он не упомянул о том, согласились ли участники встречи изъять из продажи алкоголь.
Дорогие друзья! Ограничение продажи алкоголя на территории ЧР, введённое в 2009 году по инициативе Главы Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА на законодательном уровне, как мы знаем, дало положительные результаты. Сегодня нашу республику называют самым трезвым регионом в стране. Однако недобросовестное отношение и пренебрежение законом со стороны отдельных предпринимателей приводит к самым плачевным последствиям, в том числе способствует увеличению аварийных ситуаций на дорогах с участием нетрезвых водителей. Свежий тому пример – страшная трагедия на трассе «Кавказ», в которой по вине пьяного водителя погибло 7 человек. Сегодня я провёл беседу с лицами, осуществляющими на территории республики продажу алкогольных напитков. Я призвал их прекратить заниматься деятельностью, которая губит нашу молодёжь, разрушает семьи, является угрозой для жизни и здоровья окружающих, а во многих случаях – прямой причиной смерти ни в чём не повинных людей. Это противоречит нормам Ислама, нашим адатам, культуре, тем моральным ценностям, которые мы веками бережно храним и защищаем; идёт врознь с политикой духовно-нравственного воспитания в нашем обществе. Когда мы справедливо приравниваем пьяных водителей к террористам, то о тех, кто поставляет им спиртное, мы можем говорить только как о сообщниках террористов. И мы приложим все усилия для того, чтобы раз и навсегда искоренить это зло в Чеченской Республике. ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #Чечня #ПервыйПрезидент #АхматХаджи #ГлаваЧР #Кадыров #КРА #ПарламентЧР #Председатель #Даудов #Лорд #ДТП #Аварии #Спиртное #Торговля
Видео опубликовано М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) Ноя 28 2016 в 8:29 PST
Отметим, поводов для созыва совещания стало ДТП, которое произошло в ночь на 28 ноября на трассе «Кавказ». Его жертвами стали восемь человек, а виновником был, предположительно, нетрезвый водитель.