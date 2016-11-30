В Чечне перестали продавать алкоголь после пьяного ДТП

В Чечне владельцы всех 14 магазинов, у которых была лицензия на алкоголь, отказались от его продажи. Это произошло после совещания со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, сообщает сайт «Кавказ.Реалии».

Как рассказал директор департамента экономики, торговли и потребительского рынка Минэкономтерразвития Чечни Магомед Мустафинов, теперь лицензиями обладают только федеральные сетевые магазины. Чеченские власти же хотят помочь оставшимся без заработка предпринимателям перепрофилировать их бизнес.

Факт встречи подтвердил в Instagram сам Даудов. Однако он не упомянул о том, согласились ли участники встречи изъять из продажи алкоголь.

Отметим, поводов для созыва совещания стало ДТП, которое произошло в ночь на 28 ноября на трассе «Кавказ». Его жертвами стали восемь человек, а виновником был, предположительно, нетрезвый водитель.