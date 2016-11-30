По факту драки со стрельбой на Черемушкинском рынке возбуждено дело

По факту драки на Черемушкинском рынке в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в столичном главке полиции.

«По факту конфликта по адресу: улица Вавилова, дом 64, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие», — сказал собеседник агентства.

29 ноября около 19:00 на Черемушкинском рынке на между двумя группами людей произошел конфликт, во время которого был ранен мужчина. Пострадавший был госпитализирован.

Конфликт возник между администрацией рынка и торговцами. По требованию собственника, работники ЧОП пытались выдворить с территории рынка несколько десятков торговцев — преимущественно, приезжих из Азербайджана, «но встретили активное групповое сопротивление». Завязалась драка, в которой торговцы использовали холодное оружие, а сотрудники ЧОП — табельное травматическое оружие.

В результате один из участников конфликта пострадал. Приехавшая на место полиция задержала участников конфликта.