ФСИН предупредила о перебоях с питанием осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний может в условиях сокращения бюджета уголовно-исполнительной системы снизить затраты на питание заключенных в колониях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника директора ФСИН Владимира Седых.

«Если бюджет ФСИН в 2015 г. составлял 20,5 млрд руб., то на заключенного в день приходилось 86 руб., на которые мы должны были его накормить. А с 2019 г. кормить его придется за 64 руб.», - отметил он.

Однако, заверил Седых, разработанный ФСИН план «позволит накормить людей и не быть банкротами». «Но 15,2 млрд руб. - это порог, за которым стоит задуматься: а что дальше? Переходить на закупки сторонних покупателей, дотировать сельхозпроизводство за счет другой, приносящей доход, деятельности (деревообработка, металлообработка)?» - пояснил он.

«Если, не дай Бог, бюджет будет меньше, с такими производственными показателями у нас будет срыв», - заключил советник главы ФСИН.

Ранее СМИ сообщали о росте бюджета ФСИН за последнее десятилетие в шесть раз.