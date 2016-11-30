В Москве похоронили внучку Платона Лебедева

В Москве похоронили 19-летнюю внучку Платона Лебедева Диану. Знакомые погибшей сообщили в Instagram, что церемония состоялась на Троекуровском кладбище.

Диана Лебедева погибла в ночь на 24 ноября в ДТП в Швейцарии. Автомобиль, в котором находилась девушка, упал в озеро Лугано на юге страны. Спутник Лебедевой, сын азербайджанского бизнесмена Азер Ягубов, также погиб.

Причины ДТП устанавливаются. По некоторым данным, аварию могло спровоцировать превышение водителем скорости или плохие погодные условия.

Диана Лебедева жила и училась в Швейцарии.