В ЦРУ предупредили Трампа о возможных катастрофах его президентства

Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что избранного президента США Дональда Трампа могут ждать серьезные последствия в случае прекращения ядерной сделки с Ираном, передает ВВС.

«Я думаю, это будет иметь катастрофические последствия. Это было бы верхом глупости», — сказал Бреннан.

Он также подчеркнул, что Трампу следует с осторожностью подходить к сближению с Москвой.

«Я думаю, что президенту Трампу и новой администрации стоит опасаться российских обещаний», — отметил глава ЦРУ и напомнил о вмешательствах РФ в президентскую кампанию в Соединенных Штатов.

При президентстве Трампа пост главы ЦРУ может занять Майк Помпео.

Администрация президента приступит к своей работе после официальной инаугурации, которая состоится 20 января.