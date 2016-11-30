СМИ сообщили о переносе Думой рассмотрения закона о платном въезде

Госдума РФ не планирует рассматривать в этом году законопроект «о платном въезде», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

Ранее в среду сообщалось, что комитет по транспорту на заседании 29 ноября рекомендовал Думе принять соответствующий проект закона в первом чтении. В свою очередь, министр транспорта России Максим Соколов в среду в интервью «Дождю» заявил, что законопроект «о платном въезде» в центр города будет рассмотрен до конца 2016 года.

Законом о «платном въезде в города» называют внесенный правительством 16 апреля 2016 года в Госдуму проект закона, в частности содержащий нормы, которые дадут властям возможность введения безальтернативного платного въезда в центры городов.

Проект предусматривает возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или вообще запрета движения транспортных средств по ним. Кроме того, согласно этому же законопроекту, муниципальные органы власти смогут организовывать платное парковочное пространстве во дворах жилых домов.

Против этого закона выступает часть парламентариев, в частности Ярослав Нилов от фракции ЛДПР, который считает, что такая инициатива создаст поле для злоупотреблений на уровне региональных властей, снизит конкурентоспособность промышленных предприятий из-за роста логистических издержек и может привести к фактической изоляции некоторых субъектов государства,.

Однако, по словам главы Минтранса РФ, цель этой инициативы гораздо шире и заключается в том, чтобы позволить регионам самостоятельно управлять транспортными потоками и вводить ограничения на движение определенных видов транспорта в зависимости от их массы, перевозимых грузов, опасности для экологии и других факторов.