Минтранс предложил регионам брать с въезжающих деньги на борьбу с пробками

После рассмотрения проекта закона «Об организации дорожного движения» профильный комитет Госдумы рекомендовал принять его 14 декабря в первом чтении, сообщает «Коммерсантъ».

Документ, представленный Минтрансом, предусматривает введение платного въезда для эффективной борьбы с пробками. В нем предлагается разрешить регионам вводить ограничение движения транспортных средств, в том числе, с помощью «взимания платы за движение по дорогам». Ее размер будет зависеть от категории транспортных средств, их экологического класс и дня недели.

Попытка столичных властей ввести подобную систему в 2014 году провалилась из-за бурной негативной реакции общественности.

«Это не значит, что все города на следующий день после вступления закона будут вводить платный въезд. Это должно делаться после соответствующих обоснований, расчетов и при наличии соответствующей необходимости», —заявил заместитель министра транспорта Николай Асаул, комментируя проект закона.

Само ведомство отрицает возможность использования закона даже в случае его принятия, так как платные парковки и интеллектуальная транспортная система позволяют эффективно бороться с заторами на дорогах столицы.

«Если законодатели норму про платный въезд в законе описывают, то делают это осознанно и явно для кого-то. Поэтому вероятность того, что этот инструмент будет применен на практике, довольно высока, несмотря на то, что департамент транспорта все отрицает»,— заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.