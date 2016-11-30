СМИ узнали о планах «Мегафона» и «Вымпелкома» ликвидировать бренд «Евросеть»

До конца 2017 года ритейлер «Евросеть» и его долги размером 15 млрд рублей могут быть разделены между «Вымпелкомом» и «Мегафоном», а через год после этого будет ликвидирован и сам бренд. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Оба оператора связи владеют 50% акций ритейлера, уже создана схема разделения между ними салонов «Евросети». Собеседник «Ведомостей» сообщил, что это предложение исходило от «Вымпелкома», но «Мегафон» в предложенном виде принять его не может. Кроме того, придется менять схему разделения долгов между акционерами.

Другой источник сообщил изданию, что «Мегафон» хотел бы оставить бренд «Евросеть» себе, однако в таком случае ему придется взять весь долг сети на себя.

В свою очередь, президент «Евросети» Александр Малис сообщил изданию, что договоренность акционеров разделить компанию отсутствует.