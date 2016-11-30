«Евросеть» назвала бредом новость о ликвидации компании

Президент компании «Евросеть» Александр Малис опроверг информацию о возможном прекращении существования бренда в следующем году, передает «Говорит Москва».

«Могу сказать, что "Ведомости " тоже могут прекратить существование в следующем году, и планета Земля может прекратить существование в будущем году. Мы работаем и собираемся работать, несмотря на этот бред, который мы сегодня прочитали в прессе», — заявил Малис.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о планах «Мегафона» и «Вымпелкома» ликвидировать бренд «Евросеть». Издание отмечало, что Малис сообщил об отсутствии договоренности акционеров разделить компанию.