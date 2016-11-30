В США одобрили испытания экстази в медицинских целях

Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами разрешило провести третью фазу клинических испытаний экстази при посттравматическом стрессовом расстройстве. Об этом пишет The New York Times.

Исследования будут проведены при участии 200 человек.

В случае подтвержденной эффективности экстази препарат может появиться в продаже к 2021 году.

Стоит отметить, что предыдущие испытания показали улучшение состояния пациентов с посттравматическим стрессом. Результат сохранялся и через 3,5 года. Если новые испытания подтвердят эти результаты, то экстази внедрят в курс лечения наряду с психотерапией.