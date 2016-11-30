СМИ сообщили о планах премьера Франции посетить Москву 21 декабря

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс запланировал официальный визит в Москву на 21 декабря, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник, близкий к французскому посольству в России.

Как добавляет «Федеральное агентство новостей», детали программы визита французского премьер-министра в РФ пока не раскрываются.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отменил визит во Францию. Он пояснил, что изменения в расписании президента произошли из-за того, что из программы мероприятий визита исчезло открытие российского культурно-духовного центра. Он отметил, что Путин «будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда». В свою очередь, экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал политику Франсуа Олланда в отношении России и назвал ее безответственной

В начале этой недели сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что внешнюю политику Франции ждут ощутимые перемены вне зависимости от того, победит на выборах лидер правоцентристов, экс-премьер страны Франсуа Фийон или лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.