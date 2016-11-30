Эксперты ВШЭ анонсировали отказ от бесплатной медицины в ближайшие 20 лет

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» (ВШЭ) считают, что в ближайшие 20 лет россиянам придется доплачивать государству за медицинские услуги. Доступность медицины ухудшится из-за того, что власти не смогут полностью финансировать здравоохранение, сказано в опубликованной ВШЭ экспертизе проекта бюджетного прогноза России до 2034 года.

Основной причиной ухудшения ситуации эксперты считают увеличение на 5 млн количества пенсионеров. В то время как из-за сложной демографической ситуации трудоспособное население России сократится на 4,4 млн человек.

Поскольку дополнительные источники финансирования здравоохранения не найдены, а потребность стареющего населения в услугах врачей неизбежно вырастет, доступность медицинской помощи снизится.

В настоящее время врачебная помощь на 80% финансируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и на 20% из федерального и региональных бюджетов. Однако сейчас имеется дефицит средств, поэтому эксперты ВШЭ предлагают уже сейчас обсудить с населением варианты софинансирования услуг.

С результатами экспертизы был ознакомлен Минздрав, но в ведомстве с выводами ВШЭ не согласны. В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что ОМС будет расти вместе с ВВП, что в ближайшие годы позволит реализовать необходимый объем медицинской помощи без привлечения дополнительных источников.

Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров заявил изданию, что небольшая фиксированная доплата за любую медицинскую помощь сможет изменить ситуацию. К примеру, стоит ввести тариф 100 рублей за посещение врача в поликлинике.

Можно также совместить ОМС и добровольное медицинское страхование, гарантируя услугу с определенными параметрами, считают в НИФИ. При их расширении пациент должен будет покрыть разницу из дополнительной страховки.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предположила, что при составлении прогноза не было учтено развитие телемедицины и прочих технологий. По ее мнению, использование мобильных сканеров и доставляющих медикаменты дронов может существенно снизить затраты государства на отрасль.