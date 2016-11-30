Стюардесса подтвердила версию крушения самолета в Колумбии из-за нехватки топлива

Пилот разбившегося в Колумбии рейса LMI2933 Мигель Кирога перед крушением яростно требовал у диспетчеров аэропорта посадки из-за нехватки топлива. Об этом сообщает газета El Tiempo со ссылкой на источники.

Об этом рассказала выжившая в авиакатастрофе стюардесса Химена Суарес. К моменту крушения лайнер делал уже третий круг над аэропортом, так как приоритетная посадка была назначена другом самолету, ранее сообщившему о проблемах с прибором.

В предварительном официальном докладе колумбийские власти указали, что пилот докладывал только о проблемах с электроникой. Однако информация о нехватке топлива в самолете попала в СМИ еще раньше.

Ранее 30 ноября стало известно, что на борту LMI2933 находилось 68 пассажиров, а не 72 — четверо опоздали на рейс. В авиакатастрофе уцелели семеро, но один из выживших скончался в больнице.

Напомним, 29 ноября в Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе», летевший в Медельин на региональный финальный турнир.