МЭР решило контролировать госзакупки вместе с ФСБ и Генпрокуратурой

Минэкономразвития хочет объединиться с Генпрокуратурой и ФСБ для того, чтобы устанавливать связи между поставщиками и заказчиками госзакупок, пишет в среду газета «Ведомости».

Такое предложение содержится в подготовленном ведомством законопроекте. В документе говорится, что МЭР намерено обязать поставщиков называть заказчикам своих «истинных бенефициаров», а также считать таковым любое лицо, имеющее контроль над действиями компании. В действующем законе о госзакупках к этой категории относятся исключительно владельцы более 10% голосующих акций или уставного капитала.

Министерство также хочет расширить понятие конфликта интересов. По действующему законодательству, такая ситуация возникает в том случае, когда заказчик и выгодоприобретатель являются близкими родственниками или супругами. Ведомство предлагает включить в эту категорию также тех людей, которые живут вместе или же фиктивно расторгли брак.

В середине ноября глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что 95% всех госзакупок в России осуществляются с имитацией торгов, фактически закупка происходит у одного поставщика.