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30 ноября 2016, 12:07
допинг Канада Следственный комитет США

Россия направила в США и Канаду запросы по «допинговому делу»

Допинг
Допинг

Следственный комитет РФ сделал запрос в США для получения показаний бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя СКР Илью Лазутова. Ведомство также направило в Канаду и Швейцарию международные запросы о правовой помощи по «допинговому делу». 

По информации Лазутова, уже более 50 спортсменов и тренеров допрошены по «допинговому делу». В частности, следователи побеседовали с бывшим заместителем министра спорта Юрием Нагорных и с его советником, а также с экс-руководителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как подчеркнули в СКР, многие спортсмены дали показания на Григория Родченкова, который якобы склонял атлетов к применению запрещенных препаратов.

Независимая комиссия под руководством Ричарда Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В документе утверждается, что в России в последние несколько лет применялась покрываемая государством система по сокрытию положительных допинг-проб. Всего в ней были задействованы атлеты, представляющие 30 видов спорта.

Расследование комиссии WADA стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также отстранения всей паралимпийской сборной от Игр-2016.

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