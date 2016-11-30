Россия направила в США и Канаду запросы по «допинговому делу»

Следственный комитет РФ сделал запрос в США для получения показаний бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя СКР Илью Лазутова. Ведомство также направило в Канаду и Швейцарию международные запросы о правовой помощи по «допинговому делу».

По информации Лазутова, уже более 50 спортсменов и тренеров допрошены по «допинговому делу». В частности, следователи побеседовали с бывшим заместителем министра спорта Юрием Нагорных и с его советником, а также с экс-руководителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как подчеркнули в СКР, многие спортсмены дали показания на Григория Родченкова, который якобы склонял атлетов к применению запрещенных препаратов.

Независимая комиссия под руководством Ричарда Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В документе утверждается, что в России в последние несколько лет применялась покрываемая государством система по сокрытию положительных допинг-проб. Всего в ней были задействованы атлеты, представляющие 30 видов спорта.

Расследование комиссии WADA стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также отстранения всей паралимпийской сборной от Игр-2016.