Мемория. Андрей Хржановский

30 ноября 1939 года родился Андрей Хржановский, художник-мультипликатор.

Личное дело

Андрей Юрьевич Хржановский (77 лет) родился в Москве в семье художника и артиста эстрады Юрия Хржановского — ученика Казимира Малевича и Павла Филонова. Вспоминал: «В детстве я пытался рисовать сам. Участвовал во всесоюзных выставках и даже был премирован. Но художника из меня не вышло — не хватило, как я сейчас понимаю, отваги и одержимости, существенных составных частей таланта. Смотреть мне нравилось больше, чем рисовать».

Хржановский бывал на выступлениях отца в московском Мюзик-холле и Театре миниатюр. «Именно тогда, — говорил он, — у меня возникла любовь к зрелищам, включавшая в себя не только сцену, но и жизнь кулис, к жанровому многообразию, водившемуся в то время (конец 40-х — начало 50-х годов) на эстраде, — словом, ко всему, внушавшему исподволь мысль о карнавальной природе искусства».

В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа и начал работать на киностудии «Союзмультфильм». Говорил: «На студию "Союзмультфильм" я попал совершенно случайно, не вполне представляя себе, чем эта затея может закончиться. Просто данной студии требовались молодые режиссеры, к тому же предлагалось сделать фильм, который зачтут как дипломную работу. А дожидаться такой возможности на игровой студии — риск потратить месяцы и годы, и еще неизвестно, с каким результатом».

Его дипломной работой стал мультфильм «Жил-был Козявин» — кафкианская история о бюрократе, перенесенная на советскую почву.

Второй мультфильм — «Стеклянная гармоника» (1968) — не прошел цензуру и долгое время пылился на полке. Это фильм-аллегория о том, как музыка Шнитке превращает монстров Босха и Брейгеля в лики с полотен художников Возрождения.

За него режиссера «со словами "не худо бы тебе узнать, чем живет советский народ на широких просторах нашей Родины" отправили в морскую пехоту в качестве командира взвода. Так что два года я отслужил офицером-моряком», — отмечал Хржановский.

После службы режиссер снял несколько небольших мультфильмов, а в конце 1970-х — начале 1980-х годов создал большую трилогию по рисункам и стихам Пушкина, использовав музыку своего друга и постоянного соавтора Альфреда Шнитке. Трилогия состоит из фильмов «Я к вам лечу воспоминаньем…» (1977), «И с вами снова я…» (1980), «Осень» (1982), в которых ожившие пушкинские рисунки соединены с документальными кадрами.

Среди знаковых работ Хржановского также мультфильм «Бабочка» (1972) — о том, что было бы, научись бабочки ловить сачками людей; «Дом, который построил Джек» (1976) — по одноименному английскому стихотворению в переводе Самуила Маршака; «Чудеса в решете» (1978) и «Королевский бутерброд» (1985) — по еще нескольким английским шутливым стихотворениям; «Лев с седой бородой» (1995), снятый по сказке-притче Тонино Гуэрры.

В начале 2000-х режиссер обратился к биографии и творчеству Иосифа Бродского, сняв фильм «Полтора кота» (2002), явившийся прологом к художественной картине на ту же тему «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2009) — экранизация истории о несостоявшемся путешествии Бродского в Петербург.

В 1993 году вместе с Юрием Норштейном, Эдуардом Назаровым и Федором Хитруком основал школу-студию ШАР («Школа аниматоров-режиссеров»). Студия занимается производством анимационного кино и обучением аниматоров. Хржановский является художественным руководителем ШАРа.

Долгое время режиссер преподавал во ВГИКе, был заведующим кафедрой режиссуры анимационного фильма (на ноябрь 2016 года в списке сотрудников кафедры (.docx) его фамилии нет).

Чем знаменит

Известный советский и российский художник- и режиссер-мультипликатор, сценарист, преподаватель, сооснователь «Школы аниматоров-режиссеров» (ШАР). Среди его работ мультфильмы «Жил-был Козявин», «Стеклянная гармоника», «Дом, который построил Джек», «Чудеса в решете», «Королевский бутерброд», «Лев с седой бородой», а также цикл фильмов об Александре Пушкине и художественный фильм об Иосифе Бродском «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину».

О чем надо знать

Cын мультипликатора — Илья Хржановский — также стал кинорежиссером. В конце 1990-х — начале 2000-х он занимался рекламой, затем некоторое время работал на телевидении, был продюсером сериала «Список влюбленных РФ», снятого ТНТ в 2003 году. В качестве режиссера Илья Хржановский работал над фильмом «4» по сценарию Владимира Сорокина. Лента участвовала во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля 2004 года, получила приз Роттердамского кинофестиваля.

Еще один его фильм — «Дау» — многосерийная биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау. Фильм был снят в 2014 году, выход на экраны ожидается в 2017-м.

Прямая речь

Об увлечениях в работе (интервью Openspace.ru, февраль 2009): «Что же касается моих фильмов — меня увлекали два направления, которые на первый взгляд представляются абсолютно противоположными и даже взаимоисключающими. С одной стороны, документальное кино и документальная литература (в частности, мемуары, географические описания, путешествия). Литература подобного рода мне казалась и до сих пор кажется невероятно интересной. …А с другой — нечто совершенно противоположное, относящееся уже к области вымысла, фантазии, того, о чем мы мечтали с моим другом с институтских времен, замечательным сценаристом и поэтом Геной Шпаликовым: "Хочется делать волшебное кино". "Волшебное кино" — и, в частности, мультипликация как наиболее прямой путь в этом направлении — меня в итоге очень заинтересовали. Зрители мне иногда говорили: "Хорошо, мы готовы ваши фильмы принять, только не называйте их мультипликационными"».

О «нахалине» (там же): «Был такой замечательный актер [Александр] Ханов — актер Театра имени Маяковского. Он играл на елках Деда Мороза (главного Деда Мороза страны, который едет из Великого Устюга!). И, видимо, подговоренный отцом, народный артист Советского Союза Ханов вдруг спрашивает меня в гримерной: "Ну, молодой человек, кем быть желаете? Не артистом ли?" А я мялся, жался и не знал, что ответить. — "Вот что я хочу вам сказать, молодой человек. Ежели желаете быть артистом, то ответьте мне на такой вопрос: а как у вас насчет нахалина?" Я думал, что ослышался, потому что слово вроде бы похоже на нафталин, хотя понимал: вряд ли артист интересуется тем, как у меня обстоят дела с наличием нафталина в гардеробе. «Да-да, вы не ослышались, именно "нахалин". Вы что, разве не знаете, что такое нахалин?" — "Нет, не знаю", — говорю. "Так вот, это такое вещество. Константин Сергеевич Станиславский говорил, что актеру необходимо иметь в составе крови нахалин. Есть у вас такое вещество или нет? Отвечайте!"

Не знаю, было во мне достаточно нахалина или нет, но когда я поступал во ВГИК на режиссерский факультет и сдавал экзамены, преподаватели цокали языком и говорили: "Что ж ты, братец, на актерский факультет не пошел? Ты же прирожденный комик!" Позднее, когда я уже учился во ВГИКе, студенты старших курсов часто приглашали меня участвовать в качестве актера в своих отрывках. Можно сказать, за мной даже охотились».

Об отношении к своим работам (статья «Верность избранному пути»): «Когда мне приходится смотреть свои фильмы, они удручают меня тяжеловесностью, временами — затянутостью, местами — банальностью и почти всегда — тщетностью затраченных усилий. Во время работы наступает момент, когда под воздействием материала я впадаю в оцепенение, как кролик под взглядом удава, я утрачиваю сопротивление этому материалу, начинаю нервничать, ошибаться и изводить сотрудников мелочными придирками, пока наконец не овладею собой, что, к счастью, тоже иногда случается. Момент, когда я перестаю влиять на фильм, а он — на меня (после выхода первых копий), я ощущаю как избавление от целого сонма кошмаров. И это — из-за каких-нибудь десяти-пятнадцати минут, в течение которых фильм промелькнет на экране! Есть в этом, однако, какая-то несправедливость!

И все же, несмотря на все разочарования, я многим обязан мультипликации. Она дала мне пережить и радостные минуты удач. Наконец, она дала мне главное — путь...»

4 факта об Андрее Хржановском

Предки Хржановского были поляками. Его отец был необыкновенно одаренным человеком — художником, музыкантом, артистом. По словам режиссера, он мог подражать звучанию музыкальных инструментов, голосам людей, птиц, животных, звукам паровоза, пилы — всего, что только может звучать. «И, видя столь необыкновенное дарование отца, его без начального музыкального образования приняли в Петербургскую консерваторию. Была единственная вакансия в классе гобоя, в этот класс его и приняли. Преподаватели, проходя по коридору, часто удивлялись, слыша из-за двери виртуозное исполнение, но войдя, убеждались, что все это отец делает на губах, своим голосом, не беря в руки инструмента, и так он "играл" сложнейшие пьесы», — вспоминал режиссер. Юрий Хржановский озвучил десятки советских мультфильмов, среди которых, однако, не было работ его сына.

Андрей Хржановский — Народный артист России (2011), Заслуженный деятель искусств страны, дважды лауреат Госпремии России.

В 1999 году ему была вручена золотая пушкинская медаль «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры».

Хржановский - член Академии кинематографических искусств «Ника». В 2003 году режиссер получил премию «Ника» за фильм «Полтора кота», а спустя семь лет — за новую работу о Бродском — игровой фильм «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину».

Материалы об Андрее Хржановском:

Справка в Википедии

Биографическая справка «Энциклопедии отечественной мультипликации»

Выступление режиссера в программе «Линия жизни»

Статья Хржановского «Верность избранному пути»

Интервью Openspace.ru